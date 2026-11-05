PT Krakatau Steel yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli paslanmaz slab tesisi kurmayı planlıyor

Endonezyalı çelik üreticisi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, nikelin daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerini genişletme ve Endonezya'nın ileri malzeme sanayisini güçlendirme çalışmaları kapsamında yıllık 1,2 milyon mt kapasiteli bir paslanmaz slab tesisi kurmayı planladığını duyurdu.

Projenin tahmini yatırım tutarının 350 milyon $ olduğu ve yıllık 2 milyar $'ın üzerinde gelir elde edilmesinin beklendiği belirtildi. Planlanan tesisle Endonezya'nın nikel kaynaklarının paslanmaz çelik ürünlerine dönüştürülerek katma değerinin artırılmasının ve yerel endüstriyel tedarik zincirinin gelişiminin desteklenmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Entegre ileri malzeme üretimi hedefleniyor

PT Krakatau Steel, planlanan yatırımın yerel ve uluslararası ortaklarla iş birliği yoluyla entegre bir ileri malzeme sanayisi geliştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin parçası olduğunu belirtti. İleri aşama işleme kapasitesini genişletmeyi ve hammaddeden yüksek katma değerli ürün üretimine kadar uzanan süreçlerde sanayi entegrasyonunu güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Aynı zamanda Danantara Indonesia CEO'su Rosan Roeslani, stratejik sanayi projelerini desteklemek için uluslararası yatırımların ve teknolojik uzmanlığın ülkeye çekilmesinin önemini vurguladı. PT Krakatau Steel, ileri aşama işleme kapasitesini genişletmek ve Endonezya çelik sektörünün rekabet gücünü artırmak amacıyla stratejik ortaklıklar kurmaya devam edeceğini paylaştı.