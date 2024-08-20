Hint JSL Endonezya’daki nikel pik demir üretim tesisini devreye aldı

Hindistan’ın en büyük paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), Endonezya’nın Halmahera Adaları’ndaki sanayi bölgesinde inşa edilen nikel pik demir üretim tesisini planlanandan 8 ay önce devreye aldığını duyurdu.

New Yaking Pte. Ltd., ile kurulan ortak girişim sayesinde JSL’nin paslanmaz çelik üretimi için gerekli nikel arzını uzun vadede garanti altına aldığı ifade edildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere JSL, geçtiğimiz yılın Mart ayında Endonezyalı nikel pik demir üreticisi New Yaking Pte’den yaklaşık 157 milyon $ karşılığında %49 hisse satın aldığını duyurmuştu.

JSL İdari Yöneticisi Abhyuday Jindal, “Yerel nikel rezervi bulunmadığı için ülke dışında hammadde arzını güvence altına alan ilk Hint şirket olduk. Bu sayede hammadde ihtiyacımızı karşılayabileceğiz,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hint üretici, Endonezya’da paslanmaz çelik eritme tesisi kurmak amacıyla Singapurlu bir şirketle iş birliğine gitmişti.

Ayrıca JSL’nin Jajpur sahasını yenilediği ve buradaki üretim kapasitesini artırdığı da biliniyor.