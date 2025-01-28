Hindistan çelik sektörünün ABD’nin vergi artışlarından doğrudan etkilenmesi beklenmiyor

SteelOrbis’in sektör analistlerinden edindiği bilgilere göre Hindistan’ın toplam çelik sevkiyatlarında ABD’nin payının %3 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Hint çelik üreticilerinin Trump yönetiminin çelik ithalatına getirmeyi planladığı ilave vergilerden doğrudan etkilenme ihtimalinin zayıf olduğu düşünülüyor.

Küresel ticaret dinamiklerindeki değişimler ve birçok batı ülkesinin siyasi-ekonomik senaryolarında yaşanan değişikliklerin bir parçası olarak değerlendirilen vergiler sebebiyle ileriye dönük pek çok olasılık olduğu ifade edildi.

Bir taraftan Çin’in ABD’ye yaptığı satışların azalmasıyla arz fazlasının Hindistan’a yönlendirilme ve bu durumun yerel fiyatlar üzerinde baskı kurma ihtimali bulunuyor. Ancak aynı zamanda ABD’nin çelik ithalatına uygulanan vergileri artırması sonucu ABD’de yerel çelik fiyatlarının artarak küresel ticarette referans olarak kullanılabileceği dile getiriliyor.

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA analistlerinden biri, “Trump yönetiminin artan korumacılık sebebiyle küresel ticaretin yavaşlamasına sebep olabilecek yeni önlemler alması bekleniyor. Bu durum, küresel büyüme ve dolayısıyla küresel çelik sektörü açısından iyiye işaret değil. Hindistan’ın yerel çelik sektörünü korumak amacıyla ticari önlemler almaması halinde Asya’daki çelik kapasite fazlası, öngörülebilir süre zarfında Hindistan gibi yüksek büyüme gösteren pazarlara yönlendirilerek yerel fiyatlar üzerinde kalıcı baskı kurabilir,” dedi.

Ancak analistler, yerel çelik sektörünü ithalattaki artıştan korumak amacıyla alınan önlemlerin hem avantaj hem de dezavantaj yaratabileceğine dikkat çekti. İthalatı kontrol altına almak için vergi getirilmesinin yerel çelik fiyatlarında sert artışlara yol açarak üreticilere fayda sağlarken, aynı zamanda çelik ihtiyaçlarını Çin ve Vietnam gibi pazarlardan karşılayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin maliyetlerini önemli ölçüde yükseltip enflasyonist baskılara katkıda bulunacağı dile getirildi.

Bu nedenle 1 Şubat tarihinde Hindistan Parlamentosuna sunulacak ulusal bütçede çelik ithalatına uygulanan vergilerin artırılıp artırılmaması yönünde bir ikilem yaşandığı vurgulandı.

Yakın zaman önce Çelik Bakanlığı, çelik ithalatına %25 oranında koruma vergisi getirilmesi için baskı yaptığını ve kararın ulusal bütçede açıklanabileceğini söylemişti.

Analistler, koruma vergisiyle birlikte küçük ve orta ölçekli çelik tüketicilerinin maliyetlerinin %10-20 yükseleceğini, bu durumun hem yerel hem de küresel piyasalardaki rekabet gücünü olumsuz etkileyeceğini aktardı.

Hindistan Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Federasyonu (FISME) Genel Sekreteri Anil Bhardwaj, “Hindistan çelik sektörü, ithalatı imkânsız hale getirip yüksek kârlar elde edilecek bir ortam yaratmak için konuyu olduğundan fazla büyütüyor. Sektör, koruma önlemlerinin artırılması için devamlı olarak lobicilik faaliyetleri yürütüyor. İthalat vergisinin artırılması için gerekçe göstermedikleri tek bir yıl bulamazsınız. Çeliğin yanı sıra bakır, alüminyum ve polimer sektörleri de endüstriyel ekonomiyi oluşturuyor. Bunların üreticileri de mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler gibi vergiye tabi tutulmazsa, Hindistan rekabetçi üretim yapmayı unutabilir. Çelik fiyatları küresel piyasanın %30-40 üzerinde yer alırsa oto parça veya bisiklet parçası üreticileri nasıl rekabet edebilir?” dedi.