Crisil: Hindistan çelik sektörü ABD’nin vergilerinden etkilenmeyecek

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, 2024-25 mali yılının ilk dokuz ayında Hindistan’ın toplam nihai mamul ihracatında ABD’nin payının yalnızca %2 seviyesinde yer aldığı göz önünde bulundurulduğunda ABD’nin çelik ithalatı için açıkladığı %25 oranındaki vergilerin Hindistan’ı ciddi ölçüde etkileme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

Ancak bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, ABD’nin açıkladığı vergilerin ardından Hindistan’a yönlendirilecek sevkiyatların yerel fiyatlar üzerinde baskı kurabileceğini dile getirmişti. Bununla birlikte Japonya ve Güney Kore gibi Asyalı tedarikçilerin ABD’ye yaptığı 4 milyon mt seviyesindeki sevkiyatların bir kısmını Hindistan gibi yüksek büyüme gösteren pazarlara yönlendirebileceğine ve Hindistan’ın toplam çelik ithalatının %40-45’ini Japonya ile Güney Kore’nin oluşturduğuna da dikkat çekmişti.

ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Ratings ise verginin ardından Hindistan’ın ABD’ye çelik ihracatında zorluklar yaşayacağını ve son 12 ayda Hindistan’ın çelik ithalatındaki artışın yerel çelik üreticilerinin fiyatları ile kârını olumsuz etkilediğini ifade etmişti.

Crisil, “ABD’nin açıkladığı vergiler sebebiyle ihracat azalırken, yerel üretim artacak. Ancak mevcut mali yılın ilk dokuz ayında Hindistan’ın nihai mamul ihracatında ABD’nin payının yalnız %2 olduğu düşünüldüğünde bu karar Hindistan’ı etkilemeyecektir,” dedi.

Öte yandan Crisil, özellikle küresel rekabetteki artışa bağlı olarak vergiler sebebiyle ihracatçı ülkelerin stoklarını rekabetçi fiyatlardan ithalatçı ülkelere yönlendirebileceğini ve bu nedenle Hindistan’da son dört yılın en düşük seviyesinde yer alan yerel çelik fiyatların daha da gerileyebileceğini aktardı.

Kuruluş, “Hindistan hükümeti, yerel üretimi desteklemek için koruma vergileri ile duruma müdahale edebilir. Müdahalenin zamanlaması ve kapsamı kritik önem taşıyacak. Ayrıca ABD’de çelik üreticilerinin üretimini artırmasıyla hurda ihracat arzı düşebilir. ABD’de çelik üretiminin yaklaşık %70’i elektrik ark ocağı ile gerçekleştiriliyor. Hindistan, hurda ihtiyacının yaklaşık %14-15’ini ABD’den karşılıyor,” ifadelerini kullandı.