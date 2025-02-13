ICRA: ABD’nin yeni vergileri sevkiyatları Hindistan'a yönlendirerek fiyatları baskılayabilir

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, ABD yönetimi tarafından çelik ve alüminyum ithalatı için açıklanan %25 oranındaki ilave verginin ardından Hindistan’a yönlendirilecek sevkiyatların yerel fiyatlar üzerinde baskı kurabileceğini belirtti.

Japonya ve Güney Kore gibi Asyalı tedarikçilerin ABD’ye yaptığı 4 milyon mt seviyesindeki sevkiyatların bir kısmını Hindistan gibi yüksek büyüme gösteren pazarlara yönlendirebileceğini ifade eden ICRA, Hindistan’ın toplam çelik ithalatının %40-45’ini Japonya ve Güney Kore’nin oluşturduğuna da dikkat çekti.

Bununla birlikte kuruluş, Hindistan ile serbest ticaret anlaşmaları olduğu göz önünde bulundurulduğunda Güney Kore ve Japonya’nın alternatif pazar arayışından kaynaklı olarak Hindistan’daki ithalat baskısının 2025-26 yılında artma ihtimali olduğunu dile getirdi.

Dolayısıyla bu durumun Hindistan’da yerel çelik fiyatlarını etkileyerek üreticilerin kârını aşağı çekebileceğinin altını çizdi. Ayrıca Güney Kore ve Japonya’nın aksine Çin’in ABD’ye sınırlı erişimi olduğu ve bu nedenle Hindistan açısından daha az tehdit oluşturduğunu belirtti.