ICRA: Hindistan’da ticari araç satışları 2025-26 mali yılında %3-5 artacak

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan’da yerel ticari araç satışlarının 2025-26 mali yılında %3-5 artmasını beklediğini belirtti.

Çoğunlukla ulusal seçimler sebebiyle 2024-25 mali yılının ilk yarısında talepte yaşanan düşüşe bağlı olarak ticari araç satışlarının bir önceki mali yılda değişiklik göstermediğini ifade etti.

Kuruluş, inşaat ile altyapı faaliyetlerinin yeniden başlaması ve kırsal kesimlerden talep gelmeye devam etmesinin yanı sıra eskiyen araçların yenilenmesi amacıyla yapılan satışlar gibi faktörlerin ticari araç segmentini olumlu etkilemesini öngördüğünü paylaştı.

Açıklamada, “Altyapı projeleri, 2025-26 mali yılına yönelik ulusal bütçede ayrılan ödeneğin artması, madencilik faaliyetleri ve kara yollarının iyileşmesi, ticari araç satış tonajlarını destekleyecek. Ayrıca orta ve ağır ticari araçların yenilenmesine yönelik talebin de segmentin büyümesine yardımcı olması bekleniyor,” ifadelerine yer verildi.

ICRA, 2024-25 mali yılında değişiklik göstermeyen veya aşağı yönlü hareket eden orta ve ağır ticari araç segmentinin 2025-26 mali yılında %0-3 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Söz konusu segmentte satışlar 2024-25 mali yılının ilk dokuz ayında %7 düşüş gösterirken, damperli kamyon, nakliye kamyonları ve traktör-treyler satışları ise sırasıyla %11, %5 ve %5 azaldı.

Öte yandan hafif ticari araç satışlarının 2024-25 mali yılında kaydedilen hafif düşüşün ardından yüksek baz etkisine, e-ticarette yaşanan yavaşlamaya ve üç tekerlekli elektrikli araçlarla olan rekabete bağlı olarak 2025-26 mali yılında %3-5 artacağı tahmin ediliyor.

Ancak otobüs segmentinde satışların 2024-25 mali yılında kaydedilen %11-14 artışın ardından %8-10 yükselmesi de öngörülüyor.