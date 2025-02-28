ICRA: Hindistan’da binek araç satışları 2025-26 mali yılında %4-7 artacak

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan’da yerel binek araç satışlarının 2025-26 mali yılında %4-7 artmasını beklediğini belirtti.

Yayımlanan raporda, iki tekerlekli araç satışlarının 2024-25 mali yılında kaydedilen yaklaşık %11-14 artışa kıyasla %6-9 yükseleceği ifade edildi.

Perakende binek araç satışlarının canlı seyri sayesinde son aylarda bayi stoklarının bir miktar azalmasına rağmen halen nispeten yüksek olduğu dile getirildi.

ICRA, “Otomotiv sektörünün 2024-25 mali yılında %0-2 büyümesi bekleniyor. Net gelir, yeni araç modellerinin piyasaya sürülmesi ve araç masraflarının aynı kalması veya azalması gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, binek araç satışlarının 2025-26 mali yılında %4-7 artacağını öngörüyoruz,” dedi.

Bununla birlikte yerel ticari araç satışlarının 2025-26 mali yılında hafifçe artmasının beklendiği aktarıldı. Ekonomik iyileşmeler, devam eden altyapı harcamaları ve hurda politikası gibi düzenlemelerin araç yenilemeye yönelik talebi artıracağına dikkat çekildi. Ayrıca kamu araçlarının hurdaya çıkarılmasının zorunlu tutulmasına bağlı olarak otobüs talebinin artması beklenirken, hafif ticari araç talebinin ise üç tekerlekli elektrikli araçlarla olan rekabet ve e-ticaretteki yavaşlamadan olumsuz etkilenebileceği bildirildi.

Dolayısıyla kuruluş, orta ve ağır ticari araç, hafif ticari araç ve otobüs satışlarının 2025-26 mali yılında sırasıyla %0-3, %3-5 ve %8-10 artmasını beklediğinin altını çizdi.