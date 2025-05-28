Moody’s Ratings: Hindistan’ın binek araç satışları 2030’a kadar 5 milyon adede ulaşacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, Hindistan’ın binek araç satışlarının 2030 yılına kadar her yıl yıllık %3,5 artarak 5,1 milyon mt adet ile Asya’daki en yüksek seviyeye çıkmasını beklediğini belirtti.

Kuruluş, Hindistan’ın geleneksel veya içten yanmalı motorlu araç segmentinin, diğer pazarlarda elektrikli araç fırsatlarını takip etmelerine rağmen küresel otomobil şirketleri için kârlı olmaya devam edeceğini söyledi.

Bununla birlikte çalışma çağındaki nüfusunda yaşanan yükseliş, artan geliri ve kendisini ihracat üssü olarak konumlandırması sayesinde Hindistan’ın, küresel otomobil şirketleri için önemli bir piyasa olarak kalacağını ifade etti.

Ancak Moody’s, Japon, Güney Koreli ve Çinli otomobil üreticileri de dahil olmak üzere çok uluslu şirketlerin, ortak girişimler (JVs) ve bağlı kuruluşlar aracılığıyla piyasanın yüzde %70’inden fazlasına sahip olması ve yerel şirketlerin, satışların yalnızca 1/4’lik bölümünü oluşturması nedeniyle Hindistan araç piyasasında kıyasıya bir rekabet olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Hindistan’ın yeni gelişen otomobil piyasasının normalde yüksek ithalat vergileri ile korunmakta olduğunu ancak özellikle de İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sebebiyle hükümetin yerel piyasayı dışa açma baskısı altında kaldığını vurguladı.