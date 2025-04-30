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Crisil: Hindistan’ın binek araç satışları 2025-26 mali yılında 5 milyon adede çıkacak

Çarşamba, 30 Nisan 2025 15:00:01 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, yerel binek araç sektörünün bir önceki mali yılda %2-3 büyüme kaydetmiş olmasına rağmen yerel ve ihracat satışlarının 2025-26 mali yılında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olan 5 milyon adede çıkmasını beklediğini belirtti.

Kuruluş, “Böylelikle üst üste dört yıl rekor adette satış yapılacak olsa da pandeminin hemen akabindeki 2023 yılında satışlarda yaşanan %25’lik artışın ardından ivme yavaşladı,” dedi.

2024-25 mali yılında yerel satışların toplam satışların %85’ini, ihracatın ise %15’ini oluşturduğu ve aynı oranların mevcut mali yılda da korunmasının beklendiği ifade edildi.

Tesla dahil olmak üzere premium elektrikli araçların piyasaya giriş yapmasıyla toplam satış hacminin en yüksek %10’unu oluşturan premium araç segmentinde rekabet kızışacağı, bu durumun tüketicilerin beklentilerini değiştirebileceği ve Hint orijinal ekipman üreticilerini (OEM) teknolojilerini yenilemeye zorlayabileceği dile getirildi.

Ayrıca faiz oranlarının indirilme ve elektrikli araçlara geçiş hızının yanı sıra olası arz şokunun, küresel gerginlikler sebebiyle çip ve batarya hücresi bulunabilirliğini etkileyebileceği ve bu durumun dikkate alınmasının gerekeceği de paylaşıldı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv Görüş 

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