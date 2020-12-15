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ICRA Hindistan çelik sektörü görünümünü negatiften durağana çevirdi

Salı, 15 Aralık 2020 15:40:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan kredi derecelendirme kuruluşu ICRA, Hindistan’ın çelik sektörü görünümünü, artan talep ve fiyatlar nedeniyle negatiften durağana çevirdi.

Kuruluş, “Yerel çelik sektörü, 2020-21 mali yılının ikinci çeyreğinde güçlü bir canlanmaya tanık oldu. Bu canlanma, gelişen kırsal ekonomiden kaynaklanan güçlü perakende talebi ve beyaz eşya ile otomobil sektörlerindeki toparlanma sinyalleri gibi faktörlerin bir sonucu,” diye belirtti.

Açıklamada, Aralık çeyreğinde talebin daha da güçlendiği ve Ekim-Kasım aylarında kümülatif yerel talebin, Corona virüsü öncesi seviyeleri aştığı belirtildi. 

Raporda, “Her geçen çeyrekte ekonomik faaliyetlerde kademeli olarak geniş tabanlı bir toparlanma görüyoruz, bu da bize, yerel çelik talebindeki toparlanmanın yakın zamanda da devam edeceğini düşündürüyor,” ifadelerine yer verildi. Sonuç olarak ICRA, 2020-21 mali yılı çelik talebi daralma tahminini bu yıl Nisan ayındaki %23’e kıyasla %12 olarak revize etti.

ICRA, Hindistan ham çelik üretimindeki payı daha önce %55 seviyesinde yer alan başlıca altı Hint çelik üreticisinin payının da son aylarda %65’e yükseldiğini belirtti.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  |  benzer haberler »


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