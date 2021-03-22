IABr: Çelik arzının sınırlı olduğuna dair haberler “asılsızdır”

Pazartesi, 22 Mart 2021 11:16:09 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya çelik birliği IABr, Brezilya’da çelik mamul bulunabilirliğine yönelik sıkıntı yaşandığına dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi. IABr’ın bu cevabı, belirli çelik ürünlerinin arzının sınırlı olduğuna dair haberler yapılmasından günler sonra geldi.

SteelOrbis’in geçen hafta bildirdiği üzere, Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Ceará eyaletinde bulunan inşaat şirketleri, ülkedeki yüksek çelik fiyatları nedeniyle çelik ithal etmeyi düşünüyor.

Ancak IABr, son zamanlarda çelik fiyatlarındaki artışlarla ilgili yapılan haberlerin “kurgusal” olduğunu ileri sürdü. IABr, hem arzın sınırlı olması hem de çelik fiyatlarındaki artışlarla ilgili söylentilerin, “asılsız ve çelik sektöründe yaşananlarla alakasız” olduğunu belirtti.

IABr, Covid-19 salgını geçen yılın ilk yarısında yerel piyasayı vurduktan sonra, birçok çelik üreticisinin yüksek fırınlarında yeniden faaliyete başladığını söyledi.

IABr yaptığı açıklamada, “Geçen yılın Haziran ayında yerel piyasaya sağlanan çelik üretim hacmi, Covid-19 salgının olmadığı ve herhangi bir tüketici sektörün çelik arzı konusunda şikayette bulunmadığı Ocak ve Şubat aylarına kıyasla daha yüksek seviyede yer aldı,” ifadelerine yer verdi.

Bu yılın Şubat ayında, Brezilya’da ham çelik üretimi ile yerel satış hacmi daha güçlü sonuçlar kaydetti ve bu da yerel çelik sektörünün istikrarlı bir iyileşme kaydettiğini gösteriyor.

Şubat ayında, Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %3,8 artışla 2,8 milyon mt olurken, yerel çelik satış hacmi yıllık %20,9 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.