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Hoa Phat’ın yakın zamanda Avustralya’daki madeninden cevher sevkiyatına başlaması bekleniyor

Perşembe, 07 Temmuz 2022 11:02:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group’un bu ay içinde Avustralya’da bulunan Roper Valley demir cevheri madeninden ilk sevkiyatını yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında Hoa Phat, tahmini 320 milyon mt rezervi bulunan ve yıllık kapasitesi 4 milyon mt olan Roper Valley madenini satın almıştı. Madende ayrıca halihazırda 300.000 mt stok bulunuyor. Yerel kaynaklara göre, madende bulunan ürün muhtemelen Hoa Phat’ın kendi tesislerinde kullanılacak. Şirket daha önce yaptığı açıklamada Avustralya’da başka madenler almak için de araştırmalarına devam ettiğini belirtmişti.

Öte yandan Hoa Phat’ın Hoa Phat Dung Quat tesisinde kütük, filmaşin ve sıcak sac üretimini azaltmayı planladığı söyleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya 

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