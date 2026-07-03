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Vietnam Thach Khe demir cevheri madeni projesini sonlandırdı

Cuma, 03 Temmuz 2026 15:00:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Vietnam'ın Ha Tinh Eyaleti yetkilileri, yıllardır askıya alınmış durumda bulunan Thach Khe demir cevheri madeni projesini resmen sonlandırdı. Karar kapsamında projenin yatırım belgesi iptal edilirken, Thach Khe Iron Joint Stock Company tarafından yürütülen proje de sona erdirildi.

Thach Khe demir cevheri madeni projesi, sonlandırma kararından önce uzun yıllar askıda kalmıştı. Ha Tinh Eyaleti'nde bulunan ve Thach Khe Iron Joint Stock Company tarafından geliştirilen madenin yaklaşık 544 milyon mt rezerve sahip olduğu ve Güneydoğu Asya'nın en büyük demir cevheri madeni olarak kabul edildiği belirtiliyor.

Eyalet yönetimi, proje sonlandırma kararının uygulanmasının koordine edilmesi amacıyla ilgili kurumları görevlendirdi. Bu kapsamda arazi, mali konular, varlıklar ve projenin kapatılmasından kaynaklanan diğer yükümlülüklere ilişkin işlemler yürütülecek.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya Madencilik 

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