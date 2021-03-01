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Hoa Phat kömür ve demir cevheri nakliyatı için iki gemi satın aldı

Pazartesi, 01 Mart 2021 16:39:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bağlı kuruluşu Hoa Phat Shipping Joint Stock Company’nin modern motor sistemiyle donatılmış 90.000 mt kapasiteli iki büyük gemi satın aldığını açıkladı. Japonya’da inşa edilen gemiler, şirketin kömür ve demir cevheri nakliyatını gerçekleştirecek.

Gemiler, şirketin ekonomik verimliliğini artırmasına, yoğun dönemlerde yeterli gemi bulundurmasına ve fiyat artışı olduğunda navlun ücreti riskini azaltmasına yardımcı olacak.

Hoa Phat Shipping Joint Stock Company’nin Direktörü Doan Quang Thinh, “Gemilerin faaliyetleri piyasanın durumuna göre şekillenecek. Hoa Phat'ın ithal makine, ekipman ve üretim malzemesi talebi günümüze göre 2-3 kat artacağından, Dung Quat 2 projesi için yakın gelecekte daha fazla gemi satın almayı planlıyoruz,” dedi.

Hoa Phat Shipping Joint Stock Company, şirketin FOB alış ve CFR satışı için tüm siparişleri için gemi kiralanmasından ve piyasadan ticari sipariş alınmasından sorumlu.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Vietnam  demir cevheri  hammaddeler  |  benzer haberler »


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