Hoa Phat, Olderndorff Shipping Company ile uzun vadeli navlun sözleşmesi imzaladı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 14:03:13 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli Hoa Phat Group bağlı kuruluşu Hoa Phat Shipping Compay’nin grubun üretim komplekslerine demir cevheri taşımak için Almanya merkezli Olderndorff Shipping Company ile uzun vadeli bir navlun sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Sözleşme şirketin navlun oranlarının değişken olduğu koşullarda deniz navlun oranlarını aktif olarak kontrol etmesine yardımcı olacak. Ayrıca Hoa Phat, Oldendorff ile demir cevheri nakliyesi için bir sözleşme imzalayarak navlun oranlarında büyük dalgalanmalar görülmesi halinde navlun fiyatlarını sabitledi.

Öte yandan Hoa Phat Shipping Company 80.000-90.000 mt dökme yük taşıma kapasiteli üç gemiden oluşan bir filoya sahip ve bu filo grubun kömür ile cevher malzemeleri taşıma talebinin bir kısmını karşılıyor.

Özellikle Dung Quat Hoa Phat Çelik Entegre Kompleksi projesinin ikinci aşaması tamamlandığında Hoa Phat Group’un ithal üretim malzemesi talebi hızla artacak.