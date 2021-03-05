Hoa Phat 2020’de Avustralya’dan Vietnam’a yapılan ihracatta en büyük paya sahip oldu

Cuma, 05 Mart 2021 12:32:16 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, 2020 yılında Avustralya’dan Vietnam’a yapılan ihracatın en büyük ortağı olduğunu açıkladı. Vietnam’ın Avustralya Büyükelçiliği’ne göre, 2020 yılında Avustralya’dan Vietnam’a yapılan ihracat değeri 4,4 milyar $’a ulaştı ve bunun %16’sı olan 705 milyon $’ı Hoa Phat tarafından ithal edildi. Söz konusu yılda şirketin makine, ekipman ve üretim materyalleri ithalatının değeri 2 milyar $ seviyesinde yer aldı, bu ithalatın %35’i Avustralya’dan yapıldı.

Hoa Phat Group, 2021 yılında Avustralya’dan 1,44 milyar $ değerinde emtia ithal etmeyi planlıyor. İthalat, yaklaşık 4 milyon mt demir cevheri ve 3,5 milyon mt kömür içerecek.

2020 yılında şirket, 966 milyon $ değerinde yüksek kaliteli çelik ile inşaat çeliği ve kalanı boru ile galvanizli sac olmak üzere 1 milyar $’ın üzerinde ciro elde etti. İhracatın ciro içindeki payı %26 seviyesinde yer aldı.