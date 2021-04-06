Hoa Phat Mart ayında rekor çelik satışı gerçekleştirdi

Salı, 06 Nisan 2021 12:27:50 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yıl Mart ayında toplam çelik satışlarının 1 milyon mt’u aştığını açıkladı. Bu seviye, Hoa Phat Dung Quat Iron and Steel Complex’teki 4 No’lu yüksek fırının deneme faaliyetlerinin bu yıl Ocak ayından bu yana giderek daha istikrarlı hale gelmesinden dolayı artan kapasite nedeniyle şirketin aylık rekor satış seviyesi oldu. Öte yandan, bu dönem, altyapı projeleri ülke çapında hızlandığından, kamu inşaatı piyasası için en yoğun zaman.

Söz konusu ayda, şirket yıllık %36 artışla 480.000 mt inşaat çeliği, %32 artışla 178.000 mt kütük, %36 artışla 238.000 mt sıcak sac ve %73 artışla 90.000 mt çelik boru sattı. Şirketin galvanizli çelik satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla dört kat artarak 31.000 mt seviyesinde yer aldı. Şirketin nihai mamul ihracatı yıllık %18 artışla 80.000 mt oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde, Hoa Phat’ın çelik satışları 2,16 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte, şirketin inşaat çeliği satışları %17’nin üzerinde artışla 855.000 mt olurken, nihai mamul ihracatı ise yıllık %10 artışla 147.000 mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk üç ayında şirketin kütük ihracatı yıllık %27 artışla 386.000 mt seviyesinde kaydedilirken, şirketin sıcak sac satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %75 artışla 665.000 mt oldu. Söz konusu dönemde, Hoa Phat’ın çelik boru satışları yıllık %27 artarak 184.000 mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin galvanizli çelik satışları da güçlü artış kaydetti.

Öte yandan, Hoa Phat Group, 2021 yılında 2,7 milyon mt sıcak sac, 920.000 mt çelik boru, 300.000 mt galvanizli çelik ve 5 milyon mt’un üzerinde inşaat çeliği ve kütük üretmeyi hedefliyor.