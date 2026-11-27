Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, bağlı kuruluşu Hoa Phat Steel Sheet'in Hung Yen'deki boyalı sac tesisinde yürüttüğü çatı tipi güneş enerjisi projesinin ikinci aşamasını 2027 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirmeyi ve tesisin toplam kurulu güneş enerjisi kapasitesini 7,5 MWp'ye çıkarmayı planladığını açıkladı.

Açıklamaya göre 4,3 MWp kurulu kapasiteye sahip projenin ilk aşaması Nisan ayında elektrik şebekesine bağlanarak tesise yıllık 4 milyon kWh temiz elektrik sağlamaya başladı. Projenin ikinci aşaması kapsamında kurulu kapasiteye 3,2 MWp ilave edilecek ve yıllık 2,9 milyon kWh ek elektrik üretilecek. Projenin her iki aşamasında MWp başına ortalama yatırım maliyeti 7,9 milyar VND (305.700$) seviyesinde yer alıyor.

Her iki aşamanın tamamlanmasının ardından güneş enerjisinden yıllık elektrik üretiminin 6,9 milyon kWh seviyesine ulaşması, tesisin yıllık sera gazı emisyonlarının 4.200 mt karbon eşdeğerinden fazla azalması ve elektrik maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.