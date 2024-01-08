ArcelorMittal Pecem’in slab sevkiyatı 2023 yılında rekor kırdı

Pazartesi, 08 Ocak 2024 10:10:33 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal Pecem 2023 yılında, Brezilya’nın Ceará eyaletinde bulunan Pecem Limanı’ndan 81 gemiyle 2.974.252 mt slab sevkiyatı gerçekleştirdi.

Şirket 2018 yılında 79 gemiyle 2.969.845 mt slab sevkiyatı yapmıştı.

30 Aralık tarihinde ABD’deki Mobile ve Paulsboro limanlarına yapılan iki sevkiyatla 2018 yılındaki rekor kırıldı.

ArcelorMittal Pecem CEO’su Erick Torres ve Pecem Limanı’nın ticari faaliyetlerinden sorumlu yönetici André Magalhães’in yaptığı ortak açıklamada limandan yapılacak slab sevkiyatının 2024 yılında 3 milyon mt’u geçmesi beklendiği ifade edildi.

ArcelorMittal Pecem’in 2023 yılında 1,27 milyon mt slab ihraç ettiği ve Brezilya iç piyasasında 1,7 milyon mt slab sattığı tahmin ediliyor.