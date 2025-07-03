Itaminas Porto Sudeste üzerinden ilk demir cevheri ihracatını gerçekleştirdi

Yerel basında yer alan haberlere göre Brezilyalı demir cevheri üreticisi Itaminas 26 Haziran 2025 tarihinde Porto Sudeste terminali üzerinden gerçekleştirdiği ilk doğrudan demir cevheri ihracatıyla küresel piyasalara açıldı.

Itaminas uluslararası piyasalara açılıyor

Söz konusu ihracat şirketin uluslararası piyasalara hizmet etme stratejisi kapsamında Mart 2025'te başlatılan iş birliği ile Porto Sudeste altyapısının kullanılmasıyla mümkün oldu. Bu ortaklık yıllık 4 milyon mt ihracat kapasitesi sağlarken, lojistik verimliliği artırıyor ve doğrudan uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırıyor.

Şirket CEO’su Thiago Toscano ortaklığın hem kargo hareketliliğini kolaylaştırdığını hem de Itaminas’ın küresel rekabet gücünü artırdığını ifade etti. Bununla birlikte teslimat sürelerinin ciddi şekilde azaltıldığı ve Asya, Avrupa ve Orta Doğu piyasalarından gelen talebe daha etkili yanıt verileceği bildirildi.

Brezilya'nın önde gelen lojistik merkezlerinden biri olan ve demir yolu ile kara yollarına bağlanan Porto Sudeste, uluslararası tüketici piyasalarına doğrudan deniz erişimi sağlıyor.