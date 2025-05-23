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Brezilya’nın yassı mamul satışları Nisan ayında düştü

Cuma, 23 Mayıs 2025 11:03:43 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Nisan ayında bir önceki ay kaydedilen 331.700 mt’a kıyasla 317.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Mart ayına kıyasla %3,2 düşüşle 320.100 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %0,1 artışla 1,06 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3,3 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı aylık %14,7 artışla 293.300 mt seviyesinde kaydedildi. Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %4,5 ve %7,4 düşüş gösterirken, ithalat da %21 yükseldi.

INDA, 2025’in Mayıs ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Nisan ayına kıyasla %3 artmasını bekliyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro, ithalatın Brezilya çelik sektörü için başlıca sorun olmaya devam ettiğini söyledi. Loureiro, şu an 1 milyon mt nihai mamulün Brezilya limanlarında gümrükten geçmeyi beklediğini ya da Brezilya’ya ulaşmak üzere olduğunu belirtti.

INDA Başkanı mevcut kota sisteminin yetersiz olduğunu ve diğer ülkelerin yaptığı gibi tüm çelik ürünlerine %25 ithalat vergisi getirilmesi gerektiğini ifade etti.


Etiketler: Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika Dağıtım 

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