Brezilya’nın yassı çelik satışları Şubat ayında %9,8 arttı

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı çelik satışları bu yıl Şubat ayında aylık %3,8 düşüş fakat yıllık %9,8 artışla 312.300 mt seviyesinde kaydedildi.
Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları bu yıl Şubat ayında aylık %4,2 düşüş ve yıllık %5,1 artışla 321.900 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %1,4 artışla 696.500 mt olurken, stok devir hızı ise Ocak ayında kaydedilen 2,1 ayın ardından 2,2 aya yükseldi.
Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Şubat ayında aylık bazda %36,8 düşüş ve yıllık bazda %57,3 artışla 101.900 mt oldu.
Inda, Mart ayında yassı ürünlerin alımlarının ve satışlarının aylık bazda %5 artacağını tahmin ediyor.