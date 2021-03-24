﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın yassı çelik satışları Şubat ayında %9,8 arttı

Çarşamba, 24 Mart 2021 11:03:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı çelik satışları bu yıl Şubat ayında aylık %3,8 düşüş fakat yıllık %9,8 artışla 312.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları bu yıl Şubat ayında aylık %4,2 düşüş ve yıllık %5,1 artışla 321.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %1,4 artışla 696.500 mt olurken, stok devir hızı ise Ocak ayında kaydedilen 2,1 ayın ardından 2,2 aya yükseldi.

Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Şubat ayında aylık bazda %36,8 düşüş ve yıllık bazda %57,3 artışla 101.900 mt oldu.

Inda, Mart ayında yassı ürünlerin alımlarının ve satışlarının aylık bazda %5 artacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  dağıtım  yassı ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Mar

IABr: Çelik arzının sınırlı olduğuna dair haberler “asılsızdır”
18  Mar

Vale, Vargem Grande madenindeki atık barajı filtreleme sistemini devreye soktu
08  Mar

Brezilya iki ülkeden ithal paslanmaz soğuk haddelenmiş çelik ürünlerine yönelik inceleme başlattı
04  Mar

Brezilyalı dağıtım şirketi Açotubo 2023’e kadar 20,8 milyon $ yatırım yapacak
25  Şub

Brezilya’nın yassı çelik satışları Ocak ayında %16,2 arttı