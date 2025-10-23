Brezilya’nın doğal gaz dağıtımı için daha fazla boru hattına ihtiyacı var

Brezilya’da devlete bağlı enerji araştırma şirketi EPE’nin yayımladığı bir rapora göre ülkenin toplam 2.300 kilometre uzunluğunda ve 5,1 milyar $ yatırım gerektirecek sekiz doğal gaz boru hattı projesine daha ihtiyaç duyuluyor.

Raporda ülkedeki boru hatları çoğunlukla kıyı bölgelerinde yoğunlaştığı için orta bölgelere yeni hatların açılması gerektiği ifade edildi.

Kullanılacak boruların 24 inç çapında ve 16 milimetre kalınlığında olacağı varsayıldığında bu yeni boru hattı ağının yaklaşık 560.000 mt API kalite kalın levha gerektirdiği düşünülüyor.

Yerel petrol şirketi Petrobras, yakın zamanda Arjantin’deki Vaca Muerta yatağından ilk doğal gaz ithalatını gerçekleştirmişti. Bu ithalat, daha önce Bolivya çıkışlı doğal gazın taşınması için kullanılan Bolivya, Brezilya ve Arjantin arasındaki boru hattı aracılığıyla yapıldı.

Bu rotaya bir alternatif oluşturulması ve Arjantin ile Brezilya arasında doğrudan doğal gaz taşıma imkanı yaratılması için 593 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 145.000 mt kalın levhayla kurulacak yeni bir boru hattına ihtiyaç var.