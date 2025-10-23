 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın doğal gaz dağıtımı için daha fazla boru hattına ihtiyacı var

Perşembe, 23 Ekim 2025 10:43:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya’da devlete bağlı enerji araştırma şirketi EPE’nin yayımladığı bir rapora göre ülkenin toplam 2.300 kilometre uzunluğunda ve 5,1 milyar $ yatırım gerektirecek sekiz doğal gaz boru hattı projesine daha ihtiyaç duyuluyor.

Raporda ülkedeki boru hatları çoğunlukla kıyı bölgelerinde yoğunlaştığı için orta bölgelere yeni hatların açılması gerektiği ifade edildi.

Kullanılacak boruların 24 inç çapında ve 16 milimetre kalınlığında olacağı varsayıldığında bu yeni boru hattı ağının yaklaşık 560.000 mt API kalite kalın levha gerektirdiği düşünülüyor.

Yerel petrol şirketi Petrobras, yakın zamanda Arjantin’deki Vaca Muerta yatağından ilk doğal gaz ithalatını gerçekleştirmişti. Bu ithalat, daha önce Bolivya çıkışlı doğal gazın taşınması için kullanılan Bolivya, Brezilya ve Arjantin arasındaki boru hattı aracılığıyla yapıldı.

Bu rotaya bir alternatif oluşturulması ve Arjantin ile Brezilya arasında doğrudan doğal gaz taşıma imkanı yaratılması için 593 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 145.000 mt kalın levhayla kurulacak yeni bir boru hattına ihtiyaç var.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Dağıtım 

Benzer Haber ve Analizler

Itaminas Porto Sudeste üzerinden ilk demir cevheri ihracatını gerçekleştirdi

03 Tem | Çelik Haberler

Brezilya’nın yassı mamul satışları Nisan ayında düştü

23 May | Çelik Haberler

Brezilya’da demir cevheri limanı satışa çıkarıldı

17 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Pecem’in slab sevkiyatı 2023 yılında rekor kırdı

08 Oca | Çelik Haberler

Vale kazanın ardından demir cevheri sevkiyatlarına yeniden başladı

14 Kas | Çelik Haberler

Brezilya’nın yassı çelik satışları Şubat ayında %9,8 arttı

24 Mar | Çelik Haberler

Brezilyalı dağıtım şirketi Açotubo 2023’e kadar 20,8 milyon $ yatırım yapacak

04 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın yassı çelik satışları Aralık ayında %13,8 arttı

21 Oca | Çelik Haberler

Brezilya’nın yassı çelik satışları Kasım ayında %15,8 arttı

17 Ara | Çelik Haberler

Brezilya’nın yassı çelik satışları Ekim ayında %17 arttı

25 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis