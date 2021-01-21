Brezilya’nın yassı çelik satışları Aralık ayında %13,8 arttı

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı çelik satışları 2020 yılının Aralık ayında aylık %15,2 düşüş ve yıllık %13,8 artışla 288.000 mt seviyesinde kaydedildi.
Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları 2020 Aralık ayında aylık %14,3 ve yıllık %14,4 artışla 333.200 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %7,2 artışla 675.700 mt olurken, stok devir hızı ise Kasım ayında kaydedilen 1,9 ayın ardından 2,3 aya yükseldi.
Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Aralık ayında aylık bazda %7,1 düşüş ve yıllık bazda %71,6 artışla 92.200 mt oldu.
Inda, 2021 Ocak ayında yassı ürünlerin alımlarının ve satışlarının aylık bazda %10 artacağını tahmin ediyor.