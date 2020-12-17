Brezilya’nın yassı çelik satışları Kasım ayında %15,8 arttı

Brezilya Distribütörler Birliği Inda'nın yaptığı açıklamaya göre, Brezilyalı çelik distribütörlerinin yassı çelik satışları bu yıl Kasım ayında aylık %8,7 düşüş ve yıllık %15,8 artışla 339.400 mt seviyesinde kaydedildi.
Brezilyalı distribütörlerin yassı çelik alımları bu yıl Kasım ayında aylık %15,9 düşüş ve yıllık %4,1 artışla 291.500 mt seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu ayda, yassı çelik stokları aylık %7,1 düşüşle 630.400 mt olurken, stok devir hızı ise Ekim ayında kaydedilen 1,8 ayın ardından 1,9 aya yükseldi.
Yerel distribütörlerin yassı çelik ithalatı Kasım ayında aylık bazda %48,2 ve yıllık bazda %103,9 artışla 99.300 mt oldu.
Inda, Aralık ayında yassı ürünlerin alımlarının ve satışlarının aylık bazda %11 düşeceğini tahmin ediyor.