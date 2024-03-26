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Hint Welspun’a ait East Pipes Suudi şirkete çelik boru tedarik edecek

Salı, 26 Mart 2024 14:45:37 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik boru üreticisi Welspun Limited, Orta Doğu’daki bağlı kuruluşu East Pipes Integrated Company’nin (EPIC) boru tedariki için Suudi Arabistan merkezli Saline Water Conversion Corporation ile 62 milyon $’lık sözleşme imzaladığını duyurdu.

SteelOrbis’in dün de bildirdiği üzere şirket, Aramco’ya sekiz ay boyunca çelik boru tedarik etmesini öngören 406 milyon $’lık sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamıştı.

EPIC, Saline Water’a önümüzdeki 30 ay boyunca çelik boru tedarik edeceğini ve söz konusu sözleşmenin mali etkisinin 2024-2025 mali yılının ilk çeyreği ile 2026-2027 mali yılının üçüncü çeyreği arasındaki döneme yansıyacağını ifade etti.

Suudi Arabistan merkezli EPIC, tozaltı ark kaynaklı spiral çelik boru üretimi yapıyor ve Orta Doğu’da su, petrol ve doğal gaz sektörlerine hizmet ediyor.


Etiketler: Boru Borular Orta Doğu 

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