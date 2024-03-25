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Hint Welspun’a ait East Pipes ve Aramco çelik boru sözleşmesini feshetti

Pazartesi, 25 Mart 2024 14:05:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik boru üreticisi Welspun Limited, boru tedariki için Suudi petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile olan sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Welspun’un Orta Doğu’daki bağlı kuruluşu East Pipes Integrated Company’nin Aramco’ya sekiz ay boyunca çelik boru tedarik etmesini öngören 406 milyon $’lık sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi. Alınan kararın sebebi paylaşılmasa da Welspun, bu durumun operasyonel performansını etkilemeyeceğini belirtti.

Sözleşmenin mevcut mali yılda şirketin üretim planına dahil edilmemesi, sözleşme kapsamında üretilecek borular için henüz hammadde alımının yapılmaması ve feshin söz konusu sekiz aylık döneme yönelik faaliyet planlarını etkilememesi nedeniyle East Pipes sözleşmeyi feshetmeyi kabul etti.


Etiketler: Boru Borular Orta Doğu 

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