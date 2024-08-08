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Hint Welspun Corp’un net kârı birinci çeyrekte %50 yükseldi

Perşembe, 08 Ağustos 2024 15:08:33 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik boru üreticisi Welspun Corp’un konsolide net kârı 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %50 artışla 2,48 milyar INR (30 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %22,9 düşüşle 31,37 milyar INR (373,93 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan Welspun Corp, Orta Doğu’daki bağlı kuruluşu East Pipes Integrated Company’nin (EPIC) Suudi Arabistan’da 5,25 milyar INR’lik (62,5 milyon $) boru tedarik sözleşmeleri imzaladığını duyurdu.

Suudi Arabistan’ın önde gelen spiral toz altı ark kaynaklı boru (HSAW) üreticisi olan EPIC’in çelik boru üretim, tedarik ve kaplama faaliyetlerine yönelik pek çok mühendislik ve inşaat şirketiyle 24 aylık sözleşmeler imzaladığı biliniyor.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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