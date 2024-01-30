﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hint Venus Pipes & Tubes Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %15 yükseldi

Salı, 30 Ocak 2024 09:45:41 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint paslanmaz ve kaynaklı çelik boru üreticisi Venus Pipes and Tubes Limited’in (VPTL) net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %15 artışla 232,75 milyon INR (2,83 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri yıllık %9 artarak 2,09 milyar INR (25,19 milyon $) seviyesine çıktı.

2023-2024 mali yılının ilk dokuz ayında (Nisan-Aralık) VPTL’nin net kârı yıllık %98 artarak 609,49 milyon INR (7,34 milyon $) olurken toplam geliri de yıllık %53,75 artışla 5,81 milyar INR (70 milyon $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

Hint JSW Steel Limited net kârını üçüncü çeyrekte beşe katladı

25 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel üçüncü çeyrekte net kâr açıkladı

25 Oca | Çelik Haberler

Hint LMEL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %44 yükseldi

23 Oca | Çelik Haberler

Kızıldeniz'deki güvenlik krizi Jindal Stainless Limited’in ihracatını olumsuz etkiledi

19 Oca | Çelik Haberler

Hint Jindal SAW, 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde pelet üretimini %1 artırdı

19 Oca | Çelik Haberler

Hint JSL 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde net kârını %35 artırdı

19 Oca | Çelik Haberler

Hint RFL 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde net kârını %42 artırdı

19 Oca | Çelik Haberler

Hint RINL’nin net zararı ilk yarıda arttı

06 Ara | Çelik Haberler

Hint MAL’nin net kârı ikinci çeyrekte %4 arttı

15 Kas | Çelik Haberler

Hint NMDC Limited’in net kârı ikinci çeyrekte %16 yükseldi

15 Kas | Çelik Haberler