Hint Venus Pipes & Tubes Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %15 yükseldi

Salı, 30 Ocak 2024 09:45:41 (GMT+3) | Kalküta

Hint paslanmaz ve kaynaklı çelik boru üreticisi Venus Pipes and Tubes Limited’in (VPTL) net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %15 artışla 232,75 milyon INR (2,83 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri yıllık %9 artarak 2,09 milyar INR (25,19 milyon $) seviyesine çıktı.

2023-2024 mali yılının ilk dokuz ayında (Nisan-Aralık) VPTL’nin net kârı yıllık %98 artarak 609,49 milyon INR (7,34 milyon $) olurken toplam geliri de yıllık %53,75 artışla 5,81 milyar INR (70 milyon $) seviyesinde kaydedildi.