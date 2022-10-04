Hint Tata Steel NINL’de faaliyetlere yeniden başladı

Salı, 04 Ekim 2022 14:16:59 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited tarafından yapılan açıklamada, Odisha’da yer alan ve iki yıldır faaliyet göstermeyen Neelachal Ispat Nigam Limited’de üretimin devralımın tamamlanmasının ardından 90 günlük süre içerisinde yeniden başladığı belirtildi.

Şirket yıllık 1,1 milyon mt kapasiteli NINL’yi bağlı kuruluşu Tata Steel Long Products Limited (TSLPL) aracılığıyla hükümetin başlattığı özelleştirilme süreci kapsamında devralmıştı.

Tata Steel Başkanı T.V. Narendran, “Tesisin iki yıldır faaliyet göstermediğini göz önünde bulundurarak önce yüksek fırını devreye almak istedik. Bundan böyle üretim kapasitesini planlarımız doğrultusunda belirlenen seviyeye kademeli olarak çıkarmaya yoğunlaşacağız. Tata Steel olarak, önümüzdeki birkaç yıllık süre içerisinde yıllık 4,5 milyon mt kapasiteli uzun mamul kompleksi inşa etmek için NINL’ye yatırım yapmayı planlıyoruz,” açıklamasını yaptı.