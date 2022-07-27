Hint Tata Steel net kârındaki düşüşe rağmen sermaye harcamalarında değişikliğe gitmeyecek

Çarşamba, 27 Temmuz 2022 09:37:22 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited CEO’su T.V. Narendran, şirketin net kârının 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde yıllık %21 düşmesine rağmen mevcut mali yıla yönelik sermaye harcamalarının 1,5 milyar $ seviyesinde yer almaya devam edeceğini belirtti.

Narendran sözlerine, “Önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde üretim kapasitemizi iki katına çıkarmayı planladığımızı açıklamıştık. An itibarıyla sermaye harcamalarımızda herhangi bir değişiklik yok. Hindistan çelik sektörüne yönelik beklentilerimiz olumlu,” şeklinde devam etti.

Narendran ayrıca üretim kapasitesinin Kalinganagar’da yer alan çelik tesisleri, Tata Steel BSL Limited ve yakın zaman önce devralınan Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) aracılığıyla rahatlıkla yıllık 40-45 milyon mt artırılabileceğini ekledi.