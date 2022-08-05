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Tata Steel NINL’de üretime yeniden başlamak için 126 milyon $ harcama yapacak

Cuma, 05 Ağustos 2022 10:42:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel, yakın zaman önce devraldığı Neelachal Ispat Nigam Limited’te (NINL) önümüzdeki üç aylık süre içerisinde üretime yeniden başlamak amacıyla 126 milyon $ yatırım yapması gerekeceğini belirtti.

Şirketin bağlı kuruluşu Tata Steel Long Products Limited (TSLPL), hükümetin başlattığı özelleştirilme süreci kapsamında NINL devralımını 4 Temmuz tarihinde tamamlamış, NINL’de üretime yeniden başlayabilmek için gereken sermaye harcamasının yarısının 2022-2023 mali yılında yapılacağını açıklamıştı.

Şirket ikinci etapta NINL’nin üretim kapasitesini yıllık 1,5 milyon mt’dan yıllık 5 milyon mt seviyesine çıkaracak.

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, “Önümüzdeki üç ay içerisinde yüksek fırında, ilerleyen aylarda da diğer tesislerde üretime yeniden başlamayı planlıyoruz. En büyük sorunumuz kok fırınlarının gerekli önlemler alınmadan kapatılmış olması. Maalesef bu fırınlar iki yıl önce, NINL kapatıldığında devre dışı bırakılmıştı. Tüm tesisleri yeniden devreye almamız en az altı ay sürecek,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

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