Hint Tata Steel bağlı kuruluşlarına yatırım yapacak

Çarşamba, 08 Haziran 2022 10:56:00 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, bağlı kuruluşları Tinplate Company India Limited (TCIL) ile Indian Wire and Steel Products Limited’e (IWSPL) önümüzdeki üç yıllık süre içerisinde yaklaşık 273 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Üretim kapasitesi yıllık 379.000 mt seviyesinde yer alan TCIL kesme ve rulo teneke levha, IWSPL ise galvanizli tel ve inşaat demiri üretiyor.

Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, Jamshedpur tesisine her türlü yatırımın yapıldığını, bu nedenle Kalinganagar tesisinin ve yakın zaman önce devralınan Tata Steel BSL Limited ve Neelchal Ispat Nigam Limited (NINL) gibi bağlı kuruluşların üretim kapasitelerini artırmaya yönelik yatırımlara odaklanılacağını söyledi.