Hint SAIL’in konsolide net kârı dördüncü çeyrekte %3 azaldı

Salı, 21 Mayıs 2024 16:14:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) konsolide net kârı 2023-24 mali yılının dördüncü çeyreğinde (Ocak-Mart) yıllık %3 düşüşle 11,26 milyar INR (134,85 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin toplam satış geliri yıllık %4,02 düşerek 279,6 milyar INR (3,35 milyar $) seviyesine geriledi.

Mali yılın tamamında SAIL’in konsolide net kârı yıllık %40,90 artışla 30,67 milyar INR (367,27 milyon $) ve toplam satış geliri yıllık %0,89 artışla 1,05 trilyon INR (12,62 milyar $) seviyelerinde kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Talebin devamlı olarak arttığı yerel çelik piyasası oldukça güçlü seyretti. SAIL olarak, hacmimizi artırmaya, ürün portföyümüze katma değerli ürünler eklemeye ve verimliliği iyileştirmeye yönelik adımlar atıyoruz,” ifadelerine yer verildi.