Hint RINL hammadde kaynaklarını çeşitlendirmek için pelet üreticileri arıyor

Salı, 23 Şubat 2021 14:30:11 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan devletine bağlı ve hammadde tedarikinde zorluk yaşayan çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), ülkenin güneyindeki yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli tesisi için girdi mamul kaynaklarını çeşitlendirmek adına pelet üreticileri arıyor.

Bir şirket yetkilisine göre, RINL kendine ait demir cevheri madeni olmadığı ve demir cevheri tedarikinde çoğunlukla devlete bağlı madenci NMDC Limited’a bağlı olduğu için, hammadde temin edeceği pelet üreticilerine niyet beyanı gönderdi.

RINL, %62,5 üstü tenörlü, %1,5-3 aralığında alümin içerikli ve toplam %6-8 oranında alümin ile silis içeren yüksek kalite pelet temin edebileceği üreticiler arıyor.

Listede yer alan pelet üreticilerinden ne kadar ürün temin edileceği hammadde gerekliliklerine bağlı olacak ve ürün temini, anlaşma sağlanarak periyodik bir şekilde gerçekleştirilecek.

Hindistan hükümeti yakın zaman önce RINL’ın hisselerinin tamamının satılarak özelleştirilmesini onaylamıştı. Analistler, şirketin sürekli zarar kaydetmesini, diğer çoğu yerel özel ve devlete bağlı çelik üreticisinin aksine, kendine ait bir hammadde kaynağı olmayışına bağlıyor.