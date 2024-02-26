Hint RINL hammadde karşılığında aylık 90.000 mt blum tedarik edecek

Pazartesi, 26 Şubat 2024 14:09:29 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), ithal sert koklaşabilir taş kömürü, ithal yumuşak koklaşabilir taş kömürü, yüksek fırın kalite kok, pulverize kömür, toz cevher, parça cevher ve pelet karşılığında 90.000 mt 150 x 150 mm ebatlı IS2830 kalite standart blum tedarik edeceğini duyurdu.

Teklif ile ilgilenen hammadde tedarikçilerinin altı aylık anlaşma imzalamasının gerekeceği ve bunun karşılığında RINL’nin 5.000 mt’luk partiler halinde aylık 90.000 mt blumu teslimatın yapılacağı tarihteki asgari fiyat üzerinden sunacağı ifade edildi.