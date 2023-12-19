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Hint RINL atıl duran yüksek fırınını yeniden devreye alabilir

Salı, 19 Aralık 2023 09:55:01 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), işçi protestoları sebebiyle geçtiğimiz yılın Ocak ayından bu yana atıl duran üçüncü yüksek fırınını yeniden devreye almayı planlıyor.

Ancak şirkete yakın kaynaklar, işçilerin ve işçi sendikalarının yüksek fırının şirket dışında üçüncü bir tarafa devredilerek yeniden devreye alınmasına karşı çıktığını ifade etti.

RINL tarafından yapılan resmi açıklamada, “RINL olarak, yöneticiler ve işçi sendikalarıyla çok ihtiyaç duyduğumuz likiditeyi sağlamaya yönelik stratejik bir plan hazırladık. Bu plan doğrultusunda üçüncü yüksek fırını 30 Aralık tarihinde yeniden devreye almayı planlıyoruz. RINL ürünleri üretim sürecinde geçtiği sıkı kalite kontrolleri sayesinde hem iç hem de dış piyasalarda yüksek kaliteli oluşuyla tanınıyor. Kâr elde edebilmemiz için üretimimizin kapasitemizle uyumlu olması gerekiyor,” ifadeleri kullanıldı.

Ancak işçi sendikaları, şirket yönetiminin atıl duran yüksek fırını devretmek için özel bir şirketle anlaşma yaptığını ve bu durumun devlete bağlı bir üreticinin birim bazında özelleştirilmesi anlamına geldiğini belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi RINL 

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