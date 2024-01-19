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Hint RFL 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde net kârını %42 artırdı

Cuma, 19 Ocak 2024 12:28:03 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Ramkrisha Forgings Limited (RFL), 2023-24 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %42,30 artışla 868,80 milyon INR (10,48 milyon $) net kâr bildirdi.

Üretici, söz konusu çeyrekte yıllık %31 artışla 10,57 milyar INR (127,59 milyon $) toplam satış geliri elde etti. Ayrıca bir önceki mali yılın aynı çeyreğindeki %86'ya kıyasla üçüncü çeyrekte kapasite kullanım oranının %96 olduğunu ifade etti.

Üretici, bu çeyrekte yıllık bazda %6,2 artışla 13.337 mt dövme çelik mamul ihraç ettiğini belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar 

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