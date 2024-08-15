Hint NMDC Limited’in sermaye harcamaları 2023-24 mali yılında %40 arttı

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in sermaye harcamaları 2023-24 mali yılında yıllık %40 artışla 2,07 milyar INR (246 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin demir cevheri üretim kapasitesini 2023-24 mali yılında kaydedilen 45 milyon mt’a kıyasla kısa vadede yıllık 100 milyon mt seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda sermaye harcamaları yaptığı ifade edildi.

NMDC Finans Departmanı Genel Müdürü K. Venkateswarlu, “Hindistan’ın 2030 yılına kadar toplam çelik üretimini yıllık 300 milyon mt’a yükseltme hedefi doğrultusunda demir cevheri üretim kapasitemizi en az ikiye katlayarak yıllık 100 milyon mt seviyesine çıkarmayı amaçlıyoruz,” dedi.

Öte yandan yıllık 3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi NMDC Steel Limited’in inşasına yapılan yatırım hariç 2,07 milyar INR’lik sermaye harcamasının şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olduğu da vurgulandı.