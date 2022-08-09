Hint madenci NMDC üretimini 2022-2023 mali yılında %10 artırmayı planlıyor

Salı, 09 Ağustos 2022 09:54:35 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı madenci NDMC Limited başkanı tarafından yapılan açıklamada, şirketin jeopolitik gelişmelere ve pandemi nedeniyle Çin’de meydana gelen aksamalara bağlı olarak demir cevherine ilişkin kısa vadeli beklentilerin olumsuz olmasına rağmen 2022-2023 mali yılının sonuna kadar demir cevheri üretimini %10 artışla 46 milyon mt’a çıkarmayı planladığı belirtildi.

Şirket başkanı Chhattisgarh’ta yer alan Bacheli madenlerinin üretim kapasitelerinin artırılması ve Karnataka’da madencilik ruhsatının yenilenmesi sayesinde üretimin artacağını ifade etti.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ve pandeminin Çin’i olumsuz etkilemeye devam etmesinin bu yıla ilişkin çelik talebini baskıladığını dile getiren başkan, dolayısıyla demir cevheri talebinin azaldığını ve fiyatların Haziran ile Temmuz aylarında aşağı yönlü olarak değişiklik gösterdiğini söyledi. Bununla birlikte NMDC’nin geçtiğimiz birkaç aylık süre içerisinde fiyatlarını indirdiğini de belirtti.

Başkan ayrıca Bacheli madeninde yer alan beşinci eleme hattı ve konveyör büyütme projesinin danışmanlarla yaşanan bir sorun sebebiyle ertelendiğini de dile getirdi. Ancak şirketin yeni bir danışman atamasıyla projenin yeniden başladığı ve madeninin kısa süre içerisinde NMDC’nin toplam üretim kapasitesine 2,5 milyon mt katkı sağlamasının beklendiği öğrenildi.