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Hint NMDC Karnataka demir cevheri madeninin üretimini artırmak için yatırım yapacak

Pazartesi, 21 Kasım 2022 10:36:55 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci NMDC Limited, Karnataka’da yer alan Kumaraswamy demir cevheri madeninin üretim kapasitesini yıllık 7 milyon mt seviyesinden yıllık 10 milyon mt seviyesine çıkarmak için önümüzdeki üç yıllık süre zarfında yaklaşık 110 milyon $ yatırım yapacak.

Çevre, Ormancılık ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın söz konusu projeye çevre izni vermesi bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Yüksek Mahkeme’nin bu yılın Ağustos ayında Bellary bölgesinde yıllık azami üretim miktarının 28 milyon mt’dan 35 milyon mt seviyesine ve Chitradurga ve Timkur bölgelerindekinin ise 7 milyon mt’dan 15 milyon mt seviyesine yükseltilmesi yönündeki kararına bağlı olarak NMDC’nin kapasite artırımını hayata geçirebileceği belirtildi.

Şirketin Kumaraswamy madeni Karnataka eyaletinin Bellary bölgesinde yer alıyor.

NMDC 2022-2023 mali yılında 46 milyon mt üretim seviyesine ulaşmayı hedefliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Yatırım NMDC 

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