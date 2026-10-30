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ArcelorMittal'in Liberya'daki yatırımları demir cevheri kapasite artışıyla 4 milyar $'a yaklaştı

Cuma, 30 Ekim 2026 13:34:23 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal Liberia CEO'su Michiel van der Merwe, ArcelorMittal'ın Liberya'da madencilik, demir yolu ve liman tesisleri, enerji ve sosyal altyapıyı kapsayan toplam yatırımlarının 4 milyar $'a yaklaştığını açıkladı. Liberya Uluslararası Madencilik ve Enerji Konferansı ve Fuarı'nda konuşan van der Merwe, şirketin demir cevheri kapasitesini artırma ve altyapıyı geliştirme planlarını paylaştı.

Demir cevheri ihracatının 2027'de 20 milyon mt'u aşması bekleniyor

ArcelorMittal Liberia, 2024 yılında 5 milyon mt'un altında kalan demir cevheri ihracatının 2027'de 20 milyon mt'u aşmasını bekliyor. Şirketin uzun vadeli planları ise maden üretiminin 30 milyon mt'a çıkarılmasını öngörüyor. İkinci aşama kapasite artırımı projesi, uluslararası çelik üreticileri için yüksek kaliteli konsantre üreten Liberya'nın ilk büyük ölçekli demir cevheri zenginleştirme tesisini de kapsıyor. Tesis hem mevcut çelik tesislerine hem de karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik teknolojiler kullanan yeni tesislere tedarik sağlayacak.

Demir yolu ve liman altyapısına yaklaşık 800 milyon $ yatırım

Van der Merwe, şirketin Nimba bölgesindeki madenlerini Buchanan Limanı'na bağlayan devlete ait demir yolu ve liman altyapısının yenilenmesi ve kapasitesinin artırılması için yaklaşık 800 milyon $ yatırım yapıldığını belirtti. Bu altyapıyı kullanmak isteyen diğer madencilik şirketlerinin, faaliyetleri için ihtiyaç duydukları ek kapasiteyi finanse etmeleri gerekecek. Bununla birlikte mevcut atıl kapasiteden bu süreçte yararlanabilecekler.

Tokadeh-Buchanan demir yolunun birden fazla kullanıcıya açılmasını desteklediklerini yineleyen CEO, erişim iznini Liberya hükümetinin belirleyeceğini ifade etti. Demir yolunun halen resmileştirilme sürecinde olan işletme ilkeleri çerçevesinde 2030'dan itibaren bağımsız bir şirket tarafından işletilmesi bekleniyor.

Uzun vadeli anlaşma kapasite artışını destekliyor

ArcelorMittal 2026'nın Ocak ayında yaptığı açıklamada 1,8 milyar $'lık kapasite artırımı projesiyle Liberya'daki toplam yatırımlarının 3,5 milyar $'a ulaştığını belirtmişti. Proje cevher zenginleştirme tesisi, demir yolu iyileştirmeleri, liman modernizasyonu ve iki elektrik santralini kapsıyor.

Revize edilen Maden Geliştirme Anlaşması, şirketin faaliyet süresini 2050'ye kadar uzatıyor ve 25 yıl daha yenileme hakkı tanıyor. ArcelorMittal ayrıca yıllık demir cevheri üretimini 20 milyon mt'un üzerine çıkaracak ilave kapasite artışlarını değerlendiriyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Liberya Batı Afrika Madencilik ArcelorMittal 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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