Hint MSL’nin net kârı üçüncü çeyrekte %126 arttı

Çarşamba, 31 Ocak 2024 10:41:43 (GMT+3) | Kalküta

Hint karbonlu çelik boru, kutu profil ve kaynaklı boru üreticisi Maharashtra Seamless Limited’in (MSL) net kârı 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %126,64 artışla 2,8 milyar INR (33,76 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri yıllık %28,33 artışla 14,3 milyar INR (172,33 milyon $) seviyesine yükseldi.

MSL, devlete bağlı petrol şirketi Indian Oil Corporation’dan 1,16 milyar INR’lik (14 milyon $) dikişsiz boru ve petrol arama şirketi ONGC Limited’den de 1,18 milyar INR’lik (14,20 milyon $) birinci kalite dikişsiz muhafaza borusu siparişleri aldığını aktardı.