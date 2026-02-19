Hint LMEL küresel piyasada varlığını genişletmek için Dubai’de ortaklık kurdu

Hindistan merkezli Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), küresel piyasada faaliyetlerini genişletmek amacıyla Dubai’de Virtus Lloyds Resources FZCO adıyla dolaylı bir ortaklığa imza attığını duyurdu.

Şirket, Virtus Lloyds Resources FZCO’nun Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Bölgesi’nde kurulduğunu belirtti.

Yeni kurulan şirketin metal ve madencilik faaliyetlerine yönelik yatırım ve ticaret alanlarına odaklanacağı ifade edildi. Söz konusu girişimin temel amacının Lloyds Metal and Energy Limited’ın BAE’deki faaliyetlerini, özellikle DMCC bölgesi kapsamında genişletmek olduğu kaydedildi. Ayrıca ortaklığın ABD merkezli metal ve mineral geliştiricileriyle stratejik ortaklıkların kurulmasını kolaylaştırmasının hedeflendiği belirtildi.

LMEL, Maharashtra eyaletinde sünger demir, madencilik ve enerji üretimi olmak üzere üç iş kolunda faaliyet gösterirken, demir cevheri madenciliği, doğrudan indirgenmiş demir üretimi ve elektrik üretimi alanlarında hizmet veriyor.