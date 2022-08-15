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Hint KIOCL yüksek fırınında üretime yeniden başladı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 10:54:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci KIOCL Limited, hükümetin yeni vergi politikası nedeniyle bu yılın Haziran ayında kapattığı yıllık 3,5 milyon mt kapasiteli Mangalore pelet tesisini yeniden devreye aldı.

Şirket 2021-2022 mali yılında 2,03 milyon mt’luk üretiminin %98’ini dış piyasalara satmıştı.

KIOCL hükümete yeni vergi politikasından muaf tutulmayı talep ettiği bir dilekçe gönderdi.

Ancak öte yandan şirketin pelet satışlarına olan bağımlılığını azaltmak için çalışmalara başladığı da öğrenildi.

Mangalore tesisinde 2009 yılından bu yana atıl duran yüksek fırınını yeniden devreye alma çalışmalarına başlayan KIOCL, söz konusu yüksek fırını 2023 yılına kadar yenilemek ve yüksek fırında üretime yeniden başlamak için yaklaşık 105 milyon $ yatırım yapacak.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik 

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