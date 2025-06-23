Lloyds Metal and Energy Maharashtra’da pelet tesisi ve sulu taşıma hattını devreye aldı

Hint Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), Maharashtra eyaletinin Konsari kentinde yıllık 4 milyon mt kapasiteli yeni pelet tesisini ve Hedri madenini yeni tesisine bağlayan 85 kilometrelik sulu taşıma hattını devreye aldığını duyurdu.

Söz konusu projelerin LMEL’in entegre değer zincirini önemli ölçüde geliştirmesi, lojistik faaliyetlerini optimize etmesi ve üretim maliyetlerini düşürmesi bekleniyor.

Pelet tesisinin inşası, çevre izninin alınmasının ardından 2023 yılının Kasım ayında başladı ve planlanan 18 aydan biraz daha uzun bir süre içerisinde tamamlandı. Yine de proje, Hindistan’ın en büyük tek konfigürasyonlu pelet tesisleri arasında yer alıyor.

Toz cevheri çelik üretimine yönelik yüksek kalite pelete dönüştürmek üzere tasarlanan Konsari tesisi, şirketin mevcut madencilik faaliyetlerini ve planlanan kapasite artış planlarını destekliyor. Katma değerli üretim ve kaynakların daha iyi kullanılmasıyla orta vadede şirketin marjlarının iyileşmesi bekleniyor.

Öte yandan ülkede ilk kez 85 kilometre uzunluğundaki bir sulu taşıma hattı rekor sürede inşa edildi. Söz konusu hat, Hedri madeni ile Konsari tesisi arasında çevreye duyarlı ve düşük maliyetli bir bağlantı kuruyor. LMEL, hattın kara yolu taşımacılığına olan bağımlılığı azaltarak maliyetlerini düşüreceğini ve karbon ayak izini azaltacağını, aynı zamanda malzeme taşımacılığının daha kolay şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyacağını dile getirdi.

Yeni pelet tesisiyle birlikte LMEL’in toplam pelet kapasitesi yıllık 10 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Şirket, Mandovi River Pellets ile birlikte yıllık 2 milyon mt pelet üretimi ve yıllık 340.000 mt doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi yapıyor. Ayrıca LMEL’in toplam 34 MW kapasiteli enerji santralleri bulunuyor.