SteelOrbis’in kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), 225.000 mt pelet için alım ihalesi açtı ve söz konusu ihalede küresel tedarikçilerin teklif göndermesi için belirlenen son tarih 30 Mayıs olarak bildirildi.

Pelet üreticileri veya üreticiden yetki belgesi bulunan pelet tedarikçilerinin söz konusu ihaleye katılabileceği öğrenildi.

Bununla birlikte teslimatın, anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren 75 gün içerisinde en az 75.000 mt’luk kargolar halinde Panamax gemileri aracılığıyla yapılmasının gerektiği ifade edildi. Ayrıca alıcının, ilave mali yükümlülük altına girmeden teslimatı iki ay erteleme opsiyonu olacağı da dile getirildi.