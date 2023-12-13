Hint KIOCL pelet tesisini yine kapattı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 11:41:34 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan'da devlet tarafından işletilen KIOCL Limited, 13 Aralık Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletinde yer alan 3 milyon mt kapsiteli pelet üretim tesisini demir cevheri arzındaki sıkıntı nedeniyle bir kez daha kapattığı duyurdu.

Üretici geçtiğimiz bir yıllık süre zarfında birçok kez yine demir cevheri bulunabilirliğindeki zorluklar nedeniyle söz konusu tesisinde üretimini durdurmuştu. Öyle ki Haziran ayında faaliyetlerini durdurup Ağustos ayında tekrar üretime başlayan ve aynı ay tekrar faaliyetlerini durduran üretici, Eylül ayında yine üretime geçip Ekim ayında tekrar üretimini durdurmuştu. Son olarak Kasım ayında yeniden üretime devam etme kararı almıştı.

Bir süredir demir cevheri ithal etmeye de çalışan KIOCL, yerel kaynaklardan tedarik sıkıntısı yaşamaya devam ediyor ve bu yüzden üretimini sürdüremiyor.