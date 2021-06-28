Hint KIOCL orman arazilerinin demir cevheri ve manganez madenciliğine açılması için gerekli izni aldı

Pazartesi, 28 Haziran 2021 10:31:50 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine bağlı pelet üreticisi KIOCL, orman arazilerinin manganez ve demir cevheri madenciliğine açılması için federal hükümetten gerekli izni aldığını duyurdu.

Söz konusu izinle birlikte, yıllık 3,5 milyon mt pelet üretimi yapan KIOCL, bölgenin ekolojisini ihlal ettiği gerekçesiyle 2006 yılında Yüksek Mahkeme’nin madencilik faaliyetlerini durdurmasına yönelik verdiği kararın ardından ilk kez madencilik faaliyetlerine yeniden başlayabilecek.

Şirket, pelet tesislerini işletebilmek için gerekli demir cevherini, 2006 yılından beri NMDC’nin Chhattisgarh’ta yer alan madenlerinden tedarik ediyordu.

KIOCL’nin Başkanı M.V. Subba Rao konuya ilişkin, “Birinci aşamaya yönelik izni aldık. İkinci aşamaya yönelik izni merkezi hükümetten almadan önce başka izinler almamız gerekiyor. Akabinde de eyalet hükümetinden elli yıllık madencilik ruhsatı almak için adımlar atacağız,” açıklamasını yaptı.

Şirket, cevher zenginleştirme dahil olmak üzere madencilik faaliyetlerine yeniden başlamak için 202 milyon $ yatırım yapacak. 33 milyon mt rezervi olduğu tahmin edilen madenin birinci aşamada 500.000 mt üretim yapması, ikinci aşamada ise üretimini 2 milyon mt’a çıkarması bekleniyor.