Hint KIOCL ihracat vergisinin kaldırılmasının ardından pelet tesisini yeniden devreye aldı

Hindistan’da devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited, Karnataka’da yer alan yıllık 3,5 milyon mt kapasiteli pelet tesisinde üretime yeniden başladığını duyurdu.
Hükümetin hafta başında pelet ihracatına uygulanan %45 oranındaki vergiyi kaldırmasının hemen ardından üreticinin Mangalore tesisini yeniden devreye aldığı gözlendi.
KIOCL pelet ihracatına %45 oranında vergi getirilmesinin hemen ardından tesisini kapatma kararı almıştı. 12 Ağustos tarihinde üretime yeniden başlayan şirket, 11 gün sonrasında tekrardan ara verdiğini bildirmişti.
2021-2022 mali yılında 2,03 milyon mt pelet üreten KIOCL üretiminin %98’i dış piyasalara satmıştı.