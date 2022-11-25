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Hint KIOCL ihracat vergisinin kaldırılmasının ardından pelet tesisini yeniden devreye aldı

Cuma, 25 Kasım 2022 09:38:22 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı pelet üreticisi KIOCL Limited, Karnataka’da yer alan yıllık 3,5 milyon mt kapasiteli pelet tesisinde üretime yeniden başladığını duyurdu.

Hükümetin hafta başında pelet ihracatına uygulanan %45 oranındaki vergiyi kaldırmasının hemen ardından üreticinin Mangalore tesisini yeniden devreye aldığı gözlendi.

KIOCL pelet ihracatına %45 oranında vergi getirilmesinin hemen ardından tesisini kapatma kararı almıştı. 12 Ağustos tarihinde üretime yeniden başlayan şirket, 11 gün sonrasında tekrardan ara verdiğini bildirmişti.

2021-2022 mali yılında 2,03 milyon mt pelet üreten KIOCL üretiminin %98’i dış piyasalara satmıştı.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Üretim 

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